Primavera femminile, Inter eliminata in semifinale: la Juventus vince 3-1

Termina alle final four il cammino delle ragazze nerazzurre di Marco Mandelli: non basta il gol di Calegari

Si chiude il cammino delle ragazze di Marco Mandelli nelle final four del campionato Primavera femminile. La Juventus vince 3-1 al centro sportivo ‘Giacinto Facchetti’ di Cologno al Serio e si qualifica per la finale.

La gara inizia subito con il palo colpito dalle bianconere. Passano pochi minuti e arriva il vantaggio delle piemontesi con Moretti. La calciatrice juventina dopo il gol ci prova nuovamente, ma Belli è attenta e sventa la minaccia. Le bianconere sembrano avere più convinzione e realizzano il gol del 2-0 con D'Auria che di testa non sbaglia. L’Inter però reagisce e al 25’ accorcia le distanze grazie al bellissimo gol di Calegari. Il primo tempo si chiude con la parata di Belli che blocca la corsa di Berveglieri.

Nella ripresa i primi dieci minuti vedono le due squadre faticare a trovare la giusta lucidità in fase offensiva. La prima occasione arriva al 57’ con la conclusione di Duljan, deviata in corner da Belli. Passano pochi minuti e Fornara sfiora il gol del pareggio, la sua conclusione finisce fuori di un soffio. È l’ultima occasione per le nerazzurre di riaprire il match. La rete di Moretti all'85' fissa il risultato sul 3-1.

È sicuramente stata una stagione positiva per l'Under 19 femminile che è riuscita a qualificarsi per le final four. A fine gara tutta la soddisfazione di mister Mandelli.

"Sono molto contento di quello che abbiamo fatto oggi. Si è vista la voglia che avevamo di far bene. Sono ragazze giovani e il nostro è un percorso di crescita. È stata una gara importante per loro, da prendere come una grande esperienza. Faccio i complimenti alla squadra per la stagione, durante l’anno faccio sempre capire che sono contento. È una squadra che ha grandissime prospettive".

(inter.it)