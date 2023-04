Primavera, trasferta a Frosinone per l’Inter di Chivu: la designazione arbitrale

Ventisettesima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Chivu, reduce dalla sconfitta di lunedì contro la Fiorentina e dal ko in semifinale di Coppa Italia contro la Roma, apre il programma affrontando in trasferta il sorprendente Frosinone, quarto in classifica e in piena corsa per i playoff. Resa nota la designazione arbitrale: dirige l'incontro il signor Marco Emmanuele della sezione di Pisa, coadiuvato dagli assistenti Carmine De Vito di Napoli e Alessio Miccoli di Lanciano.