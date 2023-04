Coppa Italia Primavera, Roma-Inter 1-0 risultato finale: nerazzurri eliminati

Finisce in semifinale il cammino dell'Inter Primavera in Coppa Italia: i nerazzurri di Chivu perdono 1-0 contro la Roma e vengono eliminati dalla competizione. I giallorossi conquistano il pass per la finale grazie al gol realizzato da Kermatsis nei minuti conclusivi, al termine di un match ben giocato da entrambe le squadre, con ritmi alti e tante occasioni. Per l'Inter, ora, rimane solo il campionato: da segnalare il ritorno in campo dopo più di un anno del difensore sloveno Matjaz.