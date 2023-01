Primavera, l’Inter riparte in campionato da Cesena: la designazione arbitrale

L'Inter Primavera, reduce dalla sconfitta in campionato contro la Sampdoria e dal deludente ko contro la Fiorentina in Supercoppa, riparte dalla trasferta di Cesena: un appuntamento da non fallire per provare a risalire una classifica che continua a rimanere pericolante. I nerazzurri saranno di scena domenica 29 gennaio alle ore 10:45. Resa nota la designazione arbitrale: dirige l'incontro Andrea Ancora della sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Davide Fedele di Lecce e Vincenzo Andreano di Foggia.