Primavera, trasferta a Lecce per l’Inter di Chivu: la designazione arbitrale

Quinta giornata di campionato per i nerazzurri, reduci dal pareggio in Youth League ma ancora senza vittorie in gare ufficiali

L'Inter di Cristian Chivu, dopo il brillante pareggio in rimonta in Youth League contro il Bayern Monaco, torna a respirare aria di campionato: la Primavera nerazzurra, ancora senza vittorie in gare ufficiali, affronta domani in trasferta il Lecce. Dirige l'incontro il signor Mattia Pascarella della sezione arbitrale di Nocera Inferiore, coadiuvato dagli assistenti Amedeo Fine di Battipaglia e Ferdinando Pizzoni di Frattamaggiore.