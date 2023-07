Primavera, l’Inter parteciperà al Memorial Lanari-Bellezza: tutte le informazioni

Attualmente in Trentino Alto Adige per il ritiro estivo, l'Inter Primavera sarà protagonista a inizio agosto nelle Marche per il prestigioso Memorial Lanari-Bellezza, torneo destinato a formazioni Under 19, giunto alla sua seconda edizione. Insieme ai nerazzurri ci saranno anche Lazio, Fiorentina, Bologna, Atalanta e Recanatese, che si sfideranno dal 31 luglio al 5 agosto in Osimo.