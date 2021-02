Inter Primavera, Satriano: “Contento per il gol, successo importantissimo”

L'attaccante uruguaiano ha deciso la sfida contro la Roma: "Abbiamo dimostrato di non essere da meno, dobbiamo continuare così"

L'Inter Primavera coglie un importante successo contro la Roma e si rilancia in classifica: una vittoria targata Martin Satriano, al primo centro in campionato.

L'attaccante uruguaiano ha parlato al termine dell'incontro ai microfoni di Inter TV: "Sono molto contento per il gol che è valso la vittoria. Un successo importantissimo e che premia il grande lavoro fatto in settimana. La Roma è una squadra molto forte, ma noi non siamo da meno e lo abbiamo dimostrato. Dobbiamo continuare così e lavorare sempre più duramente".