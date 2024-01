L'attaccante dell'Inter è stato espulso a partita finita in occasione del match pareggiato contro il Torino

Mano pesante del Giudice Sportivo Primavera nei confronti dell'Inter: sono ben 3 i nerazzurri sanzionati al termine del match pareggiato per 0-0 contro il Torino. Due giornate di squalifica per Enoch Owusu, attaccante appena rientrato dall'ennesimo infortunio di questa stagione, "per avere, al termine della gara, avvicinatosi con atteggiamento ostile all'Arbitro, rivolto al medesimo un'espressione ingiuriosa".