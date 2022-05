Giudice Sportivo Primavera, squalificato F. Carboni: salterà Sampdoria-Inter

L'esterno sinistro nerazzurro, diffidato, è stato ammonito lunedì pomeriggio in occasione del derby contor il Milan

L'Inter di Cristian Chivu non potrà contare su Franco Carboni nell'ultima giornata di campionato, in programma domenica sul campo della Sampdoria: l'esterno sinistro nerazzurro, diffidato, è stato ammonito lunedì pomeriggio nel derby contro il Milan (pareggiato 2-2), e il Giudice Sportivo lo ha così squalificato per un turno.