Primavera, domani la Supercoppa tra Inter e Fiorentina: ecco dove vederla

La Prima Squadra di Simone Inzaghi ha appena conquistato la Supercoppa Italiana e ora è tempo per un'altra squadra nerazzurra di cercare di conquistare questo trofeo: mercoledì 25 gennaio la Primavera di Cristian Chivu scenderà in campo a Monza per la Supercoppa Primavera TIM. Di fronte la Fiorentina e il calcio d'inizio allo U-Power Stadium di Monza è in programma alle 20:30 (in caso di parità, supplementari e rigori).