Inter, prime cene di Inzaghi con dirigenti e staff: “E con i giocatori potrebbe presto…”

Tuttosport racconta oggi le prime settimane a Milano di Simone Inzaghi, da quando l'ex Lazio è diventato allenatore dell'Inter

Tuttosport racconta oggi le prime settimane a Milano di Simone Inzaghi, da quando l'ex Lazio è diventato allenatore dell'Inter . Visto il poco tempo trascorso, il tecnico non ha ancora iniziato a frequentare la città con alcuni giocatori, così come faceva ai tempi di Roma. Ma ci sarà tempo. Anche perché, ribadisce Tuttosport, Inzaghi è abituato a stringere un rapporto molto forte con i suoi ragazzi:

"Inzaghi è abituato a creare un rapporto molto forte con i suoi giocatori. All’Inter è arrivato da poco e anche per questo le prime cene milanesi le ha vissute con i dirigenti, soprattutto nei primi giorni, e poi con il suo staff, in particolare con il vice Massimiliano Farris, classe 1971, nato a Milano e tornato così a vivere nella sua città natale da cui mancava stabilmente, causa carriera prima da giocatore e poi da allenatore, addirittura dalla metà degli anni ’80. Tempo per iniziare a frequentare la città anche con qualche giocatore, come ai tempi della Lazio, ce ne sarà".