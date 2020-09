TS: “Inter, primi minuti di Eriksen da dimenticare. Ma Conte ha deciso di proteggerlo”

“I primi sessantaquattro minuti di Christian Eriksen sono da dimenticare”. Apre così l’articolo di Tuttosport su Christian Eriksen, una delle note maggiormente negative nella vittoria dell’Inter di sabato sera contro la Fiorentina. Prosegue poi il quotidiano: “Ha dato la sensazione di essere ancora un corpo estraneo negli schemi e nelle logiche nerazzurre. Per il momento Conte ha deciso di proteggerlo, non perderlo. «Rispetto a quando è arrivato, ha aumentato i giri del motore e sta giocando nella sua posizione ideale». Parole positive per non svalutare un giocatore che potrebbe avere ancora mercato nonostante il suo ingaggio da re, da top player: 8 milioni di euro pronti a diventare prossimamente 10.

Una cifra che solo pochi club europei si possono permettere. «Per me con la Fiorentina ha fatto una buona partita. Ci lavoriamo, sappiamo che ci sono delle qualità e proviamo a tirarle fuori: a volte ci si riesce prima, altre volte no. Ma bisogna avere fiducia e io ce l’ho. È un ragazzo a posto, che si allena molto bene. Mi auguro che possa scoccare una scintilla che lo accenda in maniera definitiva», ha aggiunto il tecnico. Ma al di là delle parole poi c’è il campo. C’è Arturo Vidal che presto sarà pronto per cominciare dall’inizio e poi c’è anche Radja Nainggolan inserito di diritto tra i giocatori che possono guadagnarsi la titolarità. Due giocatori che potrebbero togliere spazio a Eriksen…”.