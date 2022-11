Primo gol tra i professionisti per Peschetola: “Orgoglio immenso, sono felicissimo”

Primo gol tra i professionisti per Lorenzo Peschetola: il fantasista classe 2003, arrivato al Foggia in estate in prestito dall'Inter, è andato a segno ieri sera nel successo per 2-0 dei rossoneri negli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie C contro il Crotone. L'ex nerazzurro ha poi parlato in conferenza stampa: "Ho provato un orgoglio immenso, la mia prima gioia tra i professionisti. Mi viene subito da ringraziare la mia famiglia, i miei genitori, mia sorella, la mia ragazza, i miei amici, che mi sono sempre stati vicini. Sono davvero felicissimo, mi stava scoppiando il cuore. Questa prima esperienza è iniziata un po' così, ma siamo stati molto bravi a rimanere uniti, ci siamo ripresi e ora stiamo attraversando un bellissimo momento. Un grazie speciale anche alla squadra, mi hanno fatto sentire subito a casa nonostante sia il più piccolo. Il mio ruolo? Il mister mi vede come seconda punta. Potrei fare anche il quinto, dove mi mettono do sempre tutto".