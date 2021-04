Superlega, il Principe William: “Sono lieto che la voce dei tifosi sia stata ascoltata”

Il principe William si rallegra nella veste di presidente della FA, la Federcalcio inglese, che i tifosi siano stati ascoltati

Il principe William, duca di Cambridge e secondo dopo suo padre Carlo in linea di successione al trono britannico della regina Elisabetta, si rallegra nella veste di presidente della FA, la Federcalcio inglese, che i tifosi siano stati ascoltati e che il progetto della Superlega sia fallito.

"Sono lieto - scrive William sulla scia del premier Boris Johnson in un tweet diffuso da Kensington Palace - che la voce unita dei tifosi del football sia stata udita e ascoltata". "Ora è davvero importante - nota - usare questo slancio per garantire la salute del gioco a ogni livello. Come Presidente della FA m'impegno a fare la mia parte".