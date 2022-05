Inter, la priorità rimane il vice Brozovic: lacuna evidente, senza di lui…

I nerazzurri cercano un centrocampista in grado di svolgere i compiti del croato senza farlo rimpiangere in caso di assenza

"Dare a Inzaghi un'alternativa vera a Brozovic resta la priorità per la prossima stagione, per evitare nuovi rimpianti. Perché a guardar bene l'ultima rosa, la lacuna era evidente già da settembre. L'Inter era una squadra forte, completa in ogni reparto, e Marotta e Ausilio erano stati bravissimi a reinvestire quanto possibile per aggiungere alternative di qualità alla squadra campione d'Italia. Ma c'era un buco in mezzo al campo, evidente: mancava l'alter ego di Brozovic, uno in grado di far girare la squadra con idee e geometrie e che sapesse abbinare la qualità del palleggio la quantità nella corsa e nel recupero palla. L'assenza del croato, alla lunga, è risultata decisiva nella corsa scudetto. Senza Brozo, Inzaghi ha fatto due punti in tre partite, nelle quali non è mai riuscito a dominare il gioco come invece è stato spesso in grado di fare con Marcelo al timone".