Problemi per Lukaku: rischio scioglimento per la sua azienda in Inghilterra

“Il registro delle imprese dà atto che, salvo presentazione di documenti che attestino il contrario, la società verrà cancellata dal registro e sciolta non prima di due mesi dalla data sopra indicata - rivela La Gazzetta dello Sport -. Allo scioglimento della società, tutte le proprietà e i diritti conferiti o tenuti in custodia per la società saranno considerati vacanti e diventeranno proprietà della Corona”.

La società è stata costituita il 15 ottobre 2014, quando Lukaku giocava per l’Everton ed era alla sua seconda stagione con la formazione di Liverpool. Ciò nonostante, la sede legale della Universal Image Rights UK Limited si trova al 71 Queen Victoria Street di Londra.

Al 31 ottobre 2021, il patrimonio netto della società si attestava a 5,69 milioni di sterline (al cambio attuale, 6,63 milioni di euro) rispetto ai 4,89 milioni di sterline dell’anno precedente. Dalla sua costituzione, la Universal Image Rights UK Limited non ha mai raggiunto cifre importanti per quanto riguarda i ricavi, vista anche la successiva collaborazione fra Lukaku e la Roc Nation, agenzia fondata da Jay Z, che ha aiutato l’attaccante belga negli ultimi nella gestione dei suoi affari dentro e fuori dal campo. Negli ultimi tempi, però, i rapporti fra Lukaku e la Roc Nations sono ai minimi storici. Sul sito di Roc Nation, infatti, Lukaku è ancora un giocatore dell’Inter e proprio il suo mancato ritorno in nerazzurro avrebbe creato una spaccatura tra le parti.

