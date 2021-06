Prof Ieracitano: “Eriksen potrebbe tornare a giocare. Penso al caso di Casillas”

Le parole dello specialista di emergenza nello sport: "Il malore di Eriksen? In un determinato momento della vita possono esserci manifestazioni simili senza preavviso"

Intervenuto ai microfoni de La Repubblica, Vincenzo Ieracitano, uno degli specialisti italiani dell'emergenza, in ambito sportivo, ha parlato così di Christian Eriksen e del malore avuto ieri in campo durante la gara contro la Danimarca: «Eriksen potrebbe tornare a giocare», afferma il professore.

Professore, qual è la priorità in casi simili a quello di Eriksen?

«Intanto avere un defibrillatore, che con la legge Balduzzi è obbligatorio in ogni centro sportivo. Ma persino più importante è saperlo usare e usarlo con coscienza. Serve un modello di intervento».

Come si spiega un malore simile?

«Difficile dirlo. Eriksen aveva certamente fatto tutte le visite in Italia e lo screening che viene fatto qui non è comune a tutte le parti del mondo. Ma in un determinato momento della vita possono esserci manifestazioni simili senza preavviso. Gli accertamenti ora qualcosa dimostreranno».