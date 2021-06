Eriksen, Inter in contatto continuo con lo staff Danimarca: “Da noi controlli ok”

Fin dai primi minuti successivi al malore di Eriksen, Marotta e il dottor Volpi hanno provato a mettersi in contatto con i medici danesi

Matteo Pifferi

"Il presidente Zhang, i dirigenti e i calciatori dell'Inter hanno vissuto minuti di autentico terrore quando hanno visto Christian Eriksen cadere al suolo con gli occhi sbarrati a pochi minuti dalla fine del primo tempo della sfida con la Finlandia". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito a quanto avvenuto ieri in Danimarca-Finlandia e alla reazione del mondo Inter. La preoccupazione è stata tanta e in tanti si sono affidati alle preghiere e ai messaggi di vicinanza e speranza al danese.

MAIL E SOLLIEVO

Fin dai primi minuti successivi al malorei Eriksen, Marotta e il dottor Volpi hanno provato a mettersi in contatto con il medico e il team manager della Danimarca via mail ma ci sono riusciti solamente dopo la notizia che Chris fosse in ambulanza e diretto in ospedale. "Le comunicazioni ricevute sono state più o meno le stesse inviate dall'Uefa e dalla Danimarca attraverso i loro canali social ovvero che il calciatore era sveglio e stabile. E' in quel momento che i dirigenti nerazzurri hanno iniziato a far filtrare un cauto ottimismo, ulteriormente rafforzato dalle notizie arrivate prima delle 20 ovvero dal fatto che il loro numero 24 era cosciente e aveva parlato con i compagni di nazionale dal letto dell'ospedale", aggiunge poi il Corriere dello Sport.

VIAGGIO O NO?

L'Inter, nel frattempo, aveva anche valutato l'opzione di mandare un membro dello staff medico a Copenaghen ma le notizie rassicuranti arrivate in serata hanno spinto il club a temporeggiare. I contatti sono andati avanti per tutta la sera, a tal punto che da Viale della Liberazione filtra serenità. "All’Associated Press il dottor Volpi ha spiegato: «Siamo felici che si sia stabilizzato e ora la cosa più importante è che si riprenda» e ha aggiunto che Eriksen non ha mai avuto il Covid, non ha situazioni particolari a livello medico e ha superato tutte le visite mediche da quando è arrivato all’Inter, senza nessun problema. Adesso c'è la volontà di capire bene quello che è successo, ma serviranno esami e accertamenti dei quali l'Inter sarà informata dalla Federcalcio danese", la chiosa del CorSport.