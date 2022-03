Bonan: “Inter, con Dzeko è cambiato il profilo di Lautaro che ha perso qualcosa”

Il giornalista ha detto la sua sui numeri in attacco della squadra nerazzurra che nella scorsa stagione dipendevano molto da Lukaku

Sono due occasioni a confronto. Il derbyd'Italia sarà una grande occasione per l'Interma anche per la Juventus. Alessandro Bonan, a Skysport, ha sottolineato: «La forza dell'Inter è la difesa, ha un grande centrocampo. Manca un attacco che l'anno scorso dava un altro tipo di risposta. Il totem un anno fa era Lukaku, era la certezza. In qualche modo ci pensava lui e di questo ha beneficiato anche Lautaro. Dava preoccupazione costante agli avversari. Con Dzeko in avanti i nerazzurri si muovono in maniera diversa. È la sua bellezza e forse anche il punto debole: volteggia in campo come una farfalla ma l'argentino cambia a quel punto la sua dimensione e il profilo. L'anno scorso era la spalla e adesso dovrebbe essere l'ariete e in quella veste ha perduto qualcosa, forse anche per una questione psicologica».