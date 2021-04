Der Spiegel – UEFA, rivoluzione totale per FPF: progetto investimenti illimitati sul mercato

La UEFA si appresta a cambiare radicalmente il sistema che attualmente regola il Fair Play Finanziario: la rivelazione del Der Spiegel

In particolare, sostiene il Der Spiegel, il nuovo Fair Play Finanziario prevederebbe meno vincoli di quello attuale, soprattutto sul mercato. Il tetto di spesa per l'allestimento della rosa e gli investimenti per i giocatori potrebbero diventare illimitati. I club, dunque, potrebbero avere libertà d'azione totale sul mercato, anche se comunque ci saranno delle regole da rispettare al momento della compilazione della rosa in vista delle coppe europee.