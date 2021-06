Inter, il programma del primo giorno di Inzaghi: incontrerà anche Zhang

Il programma del nuovo tecnico dell'Inter, che sarà annunciato oggi

E' il Simone Inzaghi-day in casa Inter. Il tecnico sarà infatti ufficialmente annunciato alla guida del club nerazzurro per i prossimi due anni e prenderà contatto con tutto l'ambiente. Questo il programma secondo il Corriere dello Sport: "Nel giorno in cui diventerà ufficialmente il nuovo allenatore dell'Inter (contratto biennale da 3,5 milioni netti a stagione), non farà un semplice giro in sede per conoscere i dipendenti e per qualche foto davanti ai trofei. Inzaghi è uno molto pratico e il primo contatto con il mondo nerazzurro non sarà in viale della Liberazione, ma ad Appiano Gentile, che per i prossimi due anni sarà il suo... ufficio.