L’Inter sogna il colpo perfetto per Inzaghi: “E lui verrebbe di corsa a Milano”

Al netto delle inevitabili cessioni, volte a risanare un bilancio in difficoltà, l'Inter proverà, per quanto possibile, a rinforzare la squadra a disposizione del futuro allenatore nerazzurro, Simone Inzaghi. Il grande sogno resta Rodrigo De Paul dell'Udinese, valutato 40 milioni di euro. Un giocatore di qualità perfetto per il 3-5-2 inzaghiano, che tra l'altro verrebbe di corsa a Milano. Lo sostiene Alfredo Pedullà per la Gazzetta dello Sport: