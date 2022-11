Inter, emersa una priorità di mercato: promosso a pieni voti il nuovo Vidal

Dario Baccin è tornato dal suo viaggio in Sud America con un nome ben preciso segnato in rossa sulla sua agenda: quello di Carlos Alcaraz. Il centrocampista classe 2002 del Racing, come scrive calciomercato.com, è stato promosso a pieni voti dalla dirigenza dell'Inter, che vede in lui tutte le caratteristiche per diventare il nuovo Vidal, con tanti gol nei piedi e ottime capacità di inserimento, oltre a un temperamento che gli consentirebbe di ambientarsi in fretta nel campionato italiano. La sua valutazione, tuttavia, è già importante: servono almeno 15 milioni di euro, ma i nerazzurri sperano di poter includere nella trattativa Facundo Colidio, reduce da una stagiona positiva con il Tigre.