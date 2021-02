Parma-Inter, Zazzaroni si sbilancia: “2”. Caressa schiera ‘la doppia’

I due giornalisti, nel loro programma su Radio Dee Jay, hanno fatto anche il pronostico per la gara di giovedì

Caressa e Zazzaroni, durante la puntata di oggi di Football Club, su Radio Dee Jay, non hanno fatto solo il loro pronostico per Inter-Genoa, ma anche per Parma-Inter. È la gara che si giocherà in settimana, nel turno infrasettimanale, si gioca giovedì alle 20.45.