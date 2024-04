La proposta, presentata il 30 gennaio 2023 e nota come azionariato popolare, introduce una modalità specifica di gestione delle società sportive che prevede l'ingresso dei tifosi nell'organigramma, consentendo loro di diventare soci-investitori delle società stesse. Questa partecipazione avviene attraverso gli enti di partecipazione popolare sportiva, con l'obiettivo di promuovere la coesione e l'aggregazione sociale nello sport, considerate fondamentali per la crescita individuale e collettiva e per la diffusione di una cultura sportiva autentica e rispettosa dei principi di legalità.

La legislazione propone anche l'istituzione di un regolamento per stabilire i requisiti degli enti di partecipazione popolare sportiva, che dovranno adottare una struttura organizzativa interna inclusiva, partecipativa, democratica e trasparente.

Se la proposta otterrà anche l'approvazione del Senato, entrerà in vigore a partire dall'anno successivo a quello in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Questo passaggio legislativo segna un importante cambiamento nel modo in cui le società sportive sono gestite e rappresenta un'opportunità per i tifosi di essere più direttamente coinvolti nei destini delle proprie squadre del cuore.

