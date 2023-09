De Vrij si sposa, sui social la foto della proposta di matrimonio alla sua Doina

Stephan de Vrij si sposa. All'inizio di una nuova stagione arriva anche un'altra novità per il difensore nerazzurro che ha fatto la proposta di matrimonio alla sua compagna sulla terrazza di un hotel a cinque stelle con vista sul Lago di Como. È arrivato il sì della sua donna, Doina Turcanu: i due hanno in comune un figlio, nato da poco, si chiama Nolan.

Il calciatore nerazzurro ha pubblicato la foto della proposta di matrimonio, accettata dalla futura moglie, di un tavolo pieno di petali di rose rosse e candele per l'atmosfera. In fondo la scatola dell'anello e un mazzo di fiori per la compagna. Un bel momento per il calciatore interista che ha ritrovato il centro della difesa e ha condiviso questo momento felice con i suoi follower e tifosi.