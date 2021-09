Inter, prosegue nel migliore dei modi il recupero di Sanchez: pronto per la Samp?

L'attaccante cileno lascia intravedere segnali positivi sulle sue condizioni fisiche: Inzaghi potrebbe presto convocarlo

Segnali positivi da parte di Alexis Sanchez: l'attaccante dell'Inter sta lavorando duramente per tornare a disposizione di Simone Inzaghi, e il giorno del rientro si avvicina sempre di più. Secondo Tuttosport non è da escludere una sua convocazione già per la Sampdoria: "Il gruppo interista si è ritrovato ieri dopo i due giorni e mezzo di riposo concessi da Inzaghi. Sanchez, che fino alla scorsa settimana aveva lavorato a parte, sebbene anche sul campo e con il pallone, ha effettuato parzialmente la seduta con i propri compagni. Il recupero del cileno prosegue nel migliore dei modi, con l'ex Barcellona che perciò potrebbe anche far parte della lista dei convocati già per la sfida contro la Sampdoria".