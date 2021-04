Manchester United, tifosi fanno irruzione e protestano contro il progetto Superlega

I supporter dei Red Devils hanno protestato nel centro sportivo di Carrington ed è dovuto intervenire il tecnico Solskjaer

"L'incontro con il manager dello United Ole Gunnar Solskjaer ha riportato la calma all'interno della struttura, dove è accorsa una pattuglia della polizia senza però intervenire. I tifosi hanno anche discusso con altri tecnici del club, tutti ex giocatori oggi impiegati nel settore giovanile, come Michael Carrick, Darren Fletcher e Nemanja Matic. Ieri pomeriggio Joel Glazer, co-presidente dello United, aveva chiesto pubblicamente scusa ai tifosi dei Red Devils tramite un comunicato. Ma evidentemente non è bastato per placare la rabbia di almeno una parte dei supporters, che invocano ora un cambiamento nella gestione societaria. (ANSA).