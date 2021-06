Pruzzo: “Roma? Non basterà solo Mourinho, servono due colpi grossi”

Le parole dell'ex centravanti: "La Roma è prigioniera degli esuberi, compresi quelli che stanno tornando. Non basterà solo Mourinho"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Roberto Pruzzo, ex centravanti della Roma, ha parlato così della Roma di Jose Mourinho, che, a detta sua, dovrà fare un mercato importante per tornare ai vertici: "La Roma è prigioniera degli esuberi, compresi quelli che stanno tornando. Non basterà solo Mourinho, occorre fare almeno un paio di grossi colpi di mercato. Credo che la Roma sia in grado di completare l’acquisto di quattro titolari".