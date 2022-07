Pruzzo: “Ci sono tutte le condizioni perché le cose per Dybala a Roma vadano bene”

Le parole dell'ex centravanti: "A livello tattico non vedo problemi, neanche in gruppo, la città lo ha accolto benissimo e in campo sarà ancora meglio"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Roberto Pruzzo, ex centravanti, ha parlato così di Paulo Dybala alla Roma: "Io credo che ci siano tutte le condizioni perché le cose per Dybala a Roma vadano molto bene. Non c'è fretta, ha bisogno di ritrovare la sua condizione. A livello tattico non vedo problemi, neanche in gruppo, la città lo ha accolto benissimo e in campo sarà ancora meglio. Adesso starà a Mourinho tirare su una squadra che sulla carta è stata pennellata per lui".