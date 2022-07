Dybala: “Io tradito dall’Inter? Per niente. Le cose sono cambiate quando…”

Intervenuto in conferenza stampa per presentarsi con la Roma, Paulo Dybala, nuovo centravanti giallorosso, ha risposto così alla domanda se si sia sentito tradito dall'Inter: "No per niente: da quando è finito il mio contratto con la Juve, i miei agenti hanno parlato con tante squadre. Voi avete parlato tanto di più di alcune squadre: io ho un rapporto molto bello con Marotta e da tanto tempo. Però per niente: tante squadre si sono avvicinate, poi ad un certo punto è arrivato il direttore Tiago Pinto a Torino e le cose sono cambiate.