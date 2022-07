Pruzzo: “Dybala alla Roma? Meriterebbe la 10, anche Totti sarebbe d’accordo”

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Roberto Pruzzo , ex centravanti, ha parlato così del possibile arrivo alla Roma di Paulo Dybala : «Se Dybala arrivasse alla Roma, non sarebbe soltanto un colpo mediatico, ma innanzitutto un colpo dal punto di vista tecnico di prima categoria. L’attaccante argentino è un attaccante di prima categoria e dimostrerebbe tutto il suo valore in maglia giallorossa. Poi, naturalmente, ci sarebbe anche l’aspetto del tifo e della visibilità che il club verrebbe ad avere. Ha presente l’entusiasmo che si era sparso in città quando giravano quelle voci su Cristiano Ronaldo? Ecco, se arrivasse Paulo si arriverebbe quasi a livelli simili.

Anche la Roma, d’altronde, aveva ritirato la numero sei di Aldair per poi darla qualche anno dopo a Strootman. Non c’è niente di male: è il tempo che passa e il calcio che va avanti. Sono convinto che anche José Mourinho non avrebbe niente da dire a questo proposito. Lui, giustamente, pensa soltanto al campo. E in questo senso. Troverebbe un partner per Abraham da quindici gol a stagione. Con Dybala in squadra, la Roma potrebbe pensare davvero in grande».