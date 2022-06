Pruzzo: “Dybala-Roma? Il braccio di ferro con l’Inter sarebbe stato complicato”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Roberto Pruzzo, ex calciatore, ha parlato così del futuro di Paulo Dybala e dell'interesse della Roma nei suoi confronti: "Su Dybala non saprei come sarebbe andata a finire, perché il braccio di ferro con l'Inter sarebbe stato complicato. Forse la Roma doveva muoversi prima. Credo che per Totti ci sia ancora la possibilità di tornare in società. Non vedo Francesco come uno che consiglia di andar via dalla Roma a gente come Zaniolo".