Pruzzo: “Ieri Mourinho il migliore in campo: Lukaku era il peggiore e l’ha tenuto dentro”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Roberto Pruzzo, ex bomber, ha parlato così della vittoria della Roma di ieri: “Ieri Mourinho ha avuto ragione con i cambi, è stato il migliore in campo. Ha tenuto in campo Lukaku, il peggiore nettamente, e poi ha deciso la gara. Bisogna dare i, meriti all'allenatore. Ieri immagino che tanti anti-mourinhani stavano gioendo ed invece... La squadra nel primo tempo poteva fare gol ed il Lecce nella ripresa è venuto fuori alla grande".