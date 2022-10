Pruzzo: “Inter? Aveva cominciato bene, ma la Roma non è andata in crisi”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Roberto Pruzzo, ex calciatore, ha parlato così di Inter-Roma di sabato sera: "La vittoria a San Siro pesa tanto, perché resti attaccato al treno delle prime e ti dà fiducia. Partita difficile, l'Inter aveva cominciato bene con rabbia, ma la Roma non è andata in crisi ed ha ribattuto. E poi dietro hai uno Smalling che è una garanzia e ti segna pure".