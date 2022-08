Pruzzo: “Inter favorita perché è tornato Lukaku. Marotta ha rinforzato tutti i reparti”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Roberto Pruzzo ha parlato della lotta scudetto. L'ex giocatore vede l'Inter in pole per la vittoria finale: "L’Inter è considerata favorita per lo scudetto principalmente perché è tornato Lukaku. Il suo ritorno ha dato una sterzata incredibile, nonostante davanti i nerazzurri avessero già giocatori di ottimo livello. Adesso arriva uno che dovrebbe fare tre volte i gol siglati ad esempio da Edin Dzeko. Inoltre ha consolidato i giocatori migliori perdendo solo Perisic. Per il resto Marotta ha rinforzato tutti i reparti. Vedremo a fine mercato quello che succederà. Al momento però sembra il gruppo più completo".