Roberto Pruzzo, ex calciatore, ha analizzato ai microfoni di Radio Radio la sconfitta della Roma contro l'Inter: "Ora si parlerà solo di Mourinho e di come ha messo male la squadra. Ma ieri sera bastava vedere i terzini della Roma e quelli dell'Inter per capire tutto. Mou ha una rosa che non è all'altezza di certi livelli, ancor di più quando ti mancano tanti titolari".