Pruzzo: “Inter non così disastrata, la Roma per vincere a Milano deve…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Roberto Pruzzo, ex calciatore, ha parlato così della gara di domani tra Inter e Roma: "L'Inter non la vedo così disastrata. La Roma deve giocare come contro l'Atalanta ed evitare di entrare in campo come contro la Juve a Torino. Ne mancano ancora tante di partite, la Roma dovrà cercare di uscirne senza problemi. La Roma deve ritrovare Dybala e approfittare di Zaniolo per andare a vincere a Milano. Pellegrini può giocare in mediana se Mou vuole togliere uno tra Matic e Cristante",