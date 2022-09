Pruzzo: “Inter-Roma? Se i giallorossi giocano come fatto con l’Atalanta…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Roberto Pruzzo, ex calciatore, ha parlato così in vista della sfida tra Inter e Roma

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Roberto Pruzzo, ex calciatore, ha parlato così in vista della sfida tra Inter e Roma di sabato prossimo: "Se la Roma giocasse come contro l'Atalanta credo che sia già un segnale positivo. Mancano 30 partite ma a livello di classifica potresti trovarti a 7 punti dalla prima ed in iniziare ad accusare un distacco pesante. Se la Roma riesce ad avere la mentalità avuta con la Dea avrà imboccato la strada giusta".