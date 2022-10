Pruzzo: “Inter-Roma sarà una bella partita. Nerazzurri più in difficoltà”

Le parole dell'ex calciatore: "C'è solo un punto di differenza in classifica, e l'Inter mi sembra più in difficoltà. Sarà una bella partita"

Roberto Pruzzo, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Radio per una breve analisi della sfida di stasera tra Inter e Roma. Queste le sue parole: "C'è solo un punto di differenza in classifica, e l'Inter mi sembra più in difficoltà. Sarà una bella partita, sicuramente".