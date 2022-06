Pruzzo: “La Roma deve stare attenta: senza Mkhitaryan rischia di indebolirsi”

Le parole dell'ex centravanti: "La Roma deve stare attenta, anche senza Mkhitaryan rischia di indebolirsi, se anche Zaniolo è sul mercato"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Roberto Pruzzo, ex centravanti, ha parlato così del mercato della Roma e del possibile addio di Henrikh Mhkitaryan in direzione Inter: "La Roma deve stare attenta, anche senza Mkhitaryan rischia di indebolirsi, se anche Zaniolo è sul mercato. Il club deve tenere i suoi giocatori migliori e aggiungere tre o quattro profili per giocarsi le posizioni di prestigio".