Pruzzo: “Mkhitaryan? Mi spiace sia andato via dalla Roma, non so se…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Roberto Pruzzo, ex centravanti, ha parlato così dell'addio di Henkrikh Mkhitarian alla Roma in direzione Inter: "Mkhitaryan mi dispiace che sia andato via, ora non sarà facile trovarne un altro con le stesse caratteristiche. Isco? No grazie, se Ancelotti non lo fa mai giocare un motivo ci sarà. Il fatto che la Roma possa pensare a giocatori come Dybala è positivo".