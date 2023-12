Pruzzo: “Roma? Dovrebbe giocare partite diverse contro Inter e Milan”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Roberto Pruzzo, ex calciatore, ha parlato così del momento della Roma: "Certo le partite da qui alla fine del mese sono contro le squadre migliori e ci vorrà una Roma attenta, sperando di ritrovare il miglior Lukaku e il miglior Dybala. Poi se anche Pellegrini, Sanches e Aouar dessero una mano non sarebbe male. Scontri diretti? Se fai 3 vittorie e 3 pareggi è ottimale, non perdendo. Sarebbe da sottoscrivere. Però la Roma dovrebbe giocare partite diverse contro Inter e Milan. Spero che sia più consapevole, più organizzata. Poi non significa che vinci, ma almeno giochi belle partite".