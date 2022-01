Pruzzo: “Roma? Se giochi così a Empoli prendi l’imbarcata. A volte è meglio…”

Così l'ex centravanti: "La Roma ha già perso dieci partite, i tifosi sono dei santi a non protestare più di tanto"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Roberto Pruzzo, ex centravanti della Roma, ha parlato così del momento del club giallorosso, ieri vittorioso contro il Lecce: "La Roma ha giocato troppo a basso livello. Ci sono quattro o cinque giocatori che ti danno garanzie, gli altri no. A volte è meglio far giocare qualche Primavera. Se giochi così, con poca intensità, a Empoli prendi l'imbarcata. La Roma ha già perso dieci partite, i tifosi sono dei santi a non protestare più di tanto. I tanti errori individuali non puoi dare la colpa all'allenatore".