Pruzzo: “Roma? Mourinho è la speranza di poter svoltare, c’è tempo per…”

Le parole dell'ex giallorosso: "I grandi allenatori quanto ci hanno messo a vincere una volta arrivati in un club? Mourinho è la speranza di poter svoltare"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Roberto Pruzzo, ex centravanti della Roma, ha parlato così del momento della squadra giallorossa: "I grandi allenatori quanto ci hanno messo a vincere una volta arrivati in un club? C’è tempo per costruire qualcosa di interessante. Mourinho è la speranza di poter svoltare e di avere negli anni una squadra più forte. I tifosi non hanno mai abbandonato la squadra. A Reggio Emilia non hanno mai smesso di sostenere la squadra".