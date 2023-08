Le parole dell'ex bomber a Radio Radio: "Icardi? Avrà dei limiti dettati dal carattere ma sa fare gol, non ci sono dubbi"

Roberto Pruzzo, ex calciatore, ha parlato così del mercato della Roma ai microfoni di Radio Radio: "La Roma deve pensare solo alla partita con la Salernitana e a fare bene con i giocatori che ha. Il primo nome che avevo fatto per la Roma era Mauro Icardi. Avrà dei limiti dettati dal carattere ma sa fare gol, non ci sono dubbi".