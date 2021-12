Pruzzo: “Roma? La resa con l’Inter fa pensare. Ci si svegli altrimenti…”

Le parole dell'ex centravanti: "La Roma si deve svegliare altrimenti rischia di fare un campionato anonimo"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Roberto Pruzzo, ex centravanti, ha parlato così del momento della Roma di Jose Mourinho: "La Roma si deve svegliare altrimenti rischia di fare un campionato anonimo. Il mercato di gennaio potrebbe finire in una bolla di sapone se non stai attento. Mourinho ha portato con sé una tifoseria che in certi momenti poteva essere staccata, ha fatto breccia nel cuore dei tifosi. Poi ha creato un gruppo di lavoro che dà tutto. La resa con l’Inter fa pensare, il mercato a parte Abraham - che per me è un ottimo giocatore - è discutibile. A gennaio serve un terzino destro e un centrocampista, anche due, che sia un lanciatore e che vada in avanti".