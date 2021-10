Pruzzo: “Roma? Tragedia senza precedenti. Mourinho ha fatto quest’errore”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Roberto Pruzzo, ex calciatore, ha commentato così lo sfogo di Jose Mourinho

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Roberto Pruzzo, ex calciatore, ha commentato così lo sfogo di Jose Mourinho dopo la pesantissima sconfitta contro il Bodo Glimt: "Mourinho ieri ha fatto un errore di valutazione perché ha messo tutti insieme quelli che non vuole, ma anche quando sono entrati i titolari le cose non sono migliorate. Non c'è stata nessuna reazione. Se andiamo sui singoli in pochi possono superare il 3 in pagella. Tragedia sportiva senza precedenti, e domenica c'è il Napoli. Se il Napoli lo fai giocare, con la qualità che ha ti fa una testa così. Ci vorrà una Roma all’altezza della situazione, cercando di recuperare tutti i giocatori possibili. Dovrà essere bravo l'allenatore."