Pruzzo: “Scudetto? Il Milan ci creda, ma Inter lanciata. Roma? Non capisco…”

Le parole dell'ex attaccante ai microfoni di TMW a proposito di alcuni temi di attualità in Serie A

L'ex attaccante Roberto Pruzzo è intervenuto ai microfoni di TMW per parlare della Roma, sua ex squadra, che non riesce a vincere con le big. Queste le parole: "Non credo sia mancanza di personalità, ma è semplicemente l'asticella che si alza e non riesce a superarla. Credo che comunque la squadra abbia superato certe cose, ha messo a segno tanti punti. Ci sono elementi di esperienza e personalità, non capisco perché. A volte ci sono degli episodi".