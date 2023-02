Pruzzo: “Zaniolo? L’unico che ci rimette dalla sua cessione è Mourinho”

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Roberto Pruzzo, ex calciatore, ha parlato così della cessione di Nicolò Zaniolo da parte della Roma: "Zaniolo va in un campionato minore in Europa, ma in un club di prestigio. La sua cessione fa bene a lui e alla Roma, chi ci rimette è Mourinho che ha un titolare in meno. Ed ha anche Spinazzola che è sempre in dubbio. Di Karsdorp non mi preoccupa tanto, perché l'olandese non ha mai dato un valido apporto alla squadra".